СРОЧНООООООООООО!!!!!!Даю 20 БАЛЛОВ!!!!! Решите пожалуйста!!!!По формуле куб суммы!!!!! (x+y⁻²)³

Алгебра
СРОЧНООООООООООО!!!!!!Даю 20 БАЛЛОВ!!!!! Решите пожалуйста!!!!По формуле куб суммы!!!!! (x+y⁻²)³
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Файл.....................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста Закончите стихотворения открыть виселицу узором аккуратно сверкают краски на земле на первый взгляд казался непонятным узор рас...
Ответить
Английский язык
Составить по 3 примера have to
Ответить
Биология
Вегетативными органами цветковых растений являются
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, на завтра надо!)
Ответить
Математика
Срочно! Помогите решить уравнения с модулем : 1. |x|<5 2. IxI > -3 3. Ix+3I≥5 4. Ix-2I≤8 5. IxI>7
Ответить