СРОЧНООООООООООО!!!!!!Даю 20 БАЛЛОВ!!!!! Решите пожалуйста!!!!По формуле куб суммы!!!!! (x+y⁻²)³
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СРОЧНООООООООООО!!!!!!Даю 20 БАЛЛОВ!!!!! Решите пожалуйста!!!!По формуле куб суммы!!!!! (x+y⁻²)³
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