Сроочно! Определите, какие из нижеприведенных термохимических уравнений относя??ся к экзотермическим реакциям: а) HCl+NaCl+H2O+Q, b)N2+3H2+O2–Q B)2H2O=2H+O2-Q D)CaCO3=CaO+CO2-Q
Химия
Сроочно! Определите, какие из нижеприведенных термохимических уравнений относя??ся к экзотермическим реакциям: а) HCl+NaCl+H2O+Q, b)N2+3H2+O2–Q B)2H2O=2H+O2-Q D)CaCO3=CaO+CO2-Q
Ответ(ы):
Гость:
А и б, так как они стоят с +Q
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Английский язык
Помогите,пожалуйста,написать 5-10 предложений на английском на тему " Что едят в Беларуси". 5 класс.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! На одной клумбе посадили 56 цветов в 8 рядов.На второй клумбе в один ряд садили на 2 цветка больше и посадили 54 цветка.С...
Русский язык