Срооочнооо помогитее,прошуу.(биология) укажите биологические роли и функции:воды,минеральных солей,белков,витаминов,нуклеиновых кислот.даю 50 баллов,только помогите

Биология
Срооочнооо помогитее,прошуу.(биология) укажите биологические роли и функции:воды,минеральных солей,белков,витаминов,нуклеиновых кислот.даю 50 баллов,только помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биологические функции воды:1.вода является хорошим растворителем для большинства веществ 2.вода является средой в которой протекает химические реакции 3.вода сама является участником ряда химических реакций в клетке 4.термо-регуляционная функция 5.плотность воды максимальна при температуре 40 °C 6.вода обладает прозрачностью что обеспечивает возможность фотосинтеза в клетках растений и водоемах 7. Вода является источником электронов и кислорода при фотосинтезе 8.вода имеет высокое поверхностное натяжения которое оптимально для живого 9.вода практически не сжимаема что обеспечивает сохранение формы клеток органов тургор тканей 10.вода выполняет роль смазки в суставах и суставных поверхностей 11.вода участвует в процессе осмоса
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