Разложить на множетели квадратный трёхчлен 25x^2-70x+49
Математика
Разложить на множетели квадратный трёхчлен 25x^2-70x+49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х-7)^2 = (5х-7)(5х-7)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Чудеса Корана Запиши слово береза и допишите нему однокоренные слова в порядке Все люди всех значений. а)маленькая береза б)часть леса где растут б...
Биология
1. Во время одного из концертов у слушателя внезапно начались боли в области сердц??. Причем, начало болей совпало с исполнением одного из ноктюрно...
Окружающий мир