Разложить на множетели квадратный трёхчлен 25x^2-70x+49

Математика
Разложить на множетели квадратный трёхчлен 25x^2-70x+49
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х-7)^2 = (5х-7)(5х-7)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
СПОРІДНЕНІ СЛОВА ДО СЛОВА- РОЗМОВА
Ответить
Русский язык
Чудеса Корана Запиши слово береза и допишите нему однокоренные слова в порядке Все люди всех значений. а)маленькая береза б)часть леса где растут б...
Ответить
Биология
1. Во время одного из концертов у слушателя внезапно начались боли в области сердц??. Причем, начало болей совпало с исполнением одного из ноктюрно...
Ответить
Окружающий мир
Сообщение про животных 2 класс
Ответить
Русский язык
Помогите составить план К изложению В здоровом теле здоровый дух 4 класс Бунеев
Ответить