Чудеса Корана Запиши слово береза и допишите нему однокоренные слова в порядке Все люди всех значений. а)маленькая береза б)часть леса где растут березы.в) грибы растущие под березой
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Чудеса Корана Запиши слово береза и допишите нему однокоренные слова в порядке Все люди всех значений. а)маленькая береза б)часть леса где растут березы.в) грибы растущие под березой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.березенька 2.березняк 3.подберезовик
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