Чудеса Корана Запиши слово береза и допишите нему однокоренные слова в порядке Все люди всех значений. а)маленькая береза б)часть леса где растут березы.в) грибы растущие под березой

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Чудеса Корана Запиши слово береза и допишите нему однокоренные слова в порядке Все люди всех значений. а)маленькая береза б)часть леса где растут березы.в) грибы растущие под березой

Автор: Гость