Задание 116. Всё на фото. Пожалуйста очень нужно

Гость: Гость:

1.при выборе слова необходимо следить за его сочетаемостью с другими словами. 2.это ошибка распространена . Собеседник употребляет своей речи неподходящие в диалоге слова. 3.ошибка заключается в том что нам не нужно рассказывать о том что масло масляное . К примеру : мокрое море