Задание 116. Всё на фото. Пожалуйста очень нужно

Русский язык
Задание 116. Всё на фото. Пожалуйста очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.при выборе слова необходимо следить за его сочетаемостью с другими словами. 2.это ошибка распространена . Собеседник употребляет своей речи неподходящие в диалоге слова. 3.ошибка заключается в том что нам не нужно рассказывать о том что масло масляное . К примеру : мокрое море
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