Стих о природе,со сравнениями с эпитетами...

Гость: Гость:

Это был осень любили мы листьев очень пришла зима не унывать пора а у нас снежная игра а затем весна всем нам не до сна гуляем от души как мартовские кошки как обычно лето пляж, море, котлето ну что хотел сказать крч все это х**ня