Стих о природе,со сравнениями с эпитетами...
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Стих о природе,со сравнениями с эпитетами...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был осень любили мы листьев очень пришла зима не унывать пора а у нас снежная игра а затем весна всем нам не до сна гуляем от души как мартовские кошки как обычно лето пляж, море, котлето ну что хотел сказать крч все это х**ня
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