Стих о природе,со сравнениями с эпитетами...

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Стих о природе,со сравнениями с эпитетами...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был осень  любили мы  листьев очень  пришла зима  не унывать пора  а у нас снежная игра  а затем весна  всем нам не до сна  гуляем от души  как мартовские кошки  как обычно лето  пляж, море, котлето  ну что хотел сказать  крч все это х**ня
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