Стихи про жамбылский район
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Стихи про жамбылский район
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Район, в котором я живу." Район, в котором я живу, Суетским называется, На весь Алтайский крайРайон наш очень славится. Район Суетский хлебородный Сибирский и степнойНарод у нас здесь Очень добрый Старик и молодой.Здесь все друг друга знают,Про всех и обо всемИ все друг друга уважают,Помочь любой готов.Здесь красивая природа:Речка, лес, кругом луга,А животных столько много,Что не счесть их никогда.Вот такой район наш славныйИ полюбит его тот,Кто хоть раз в нем побывает И увидит все кругом.
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