Стихи про жамбылский район

Гость: Гость:

"Район, в котором я живу." Район, в котором я живу, Суетским называется, На весь Алтайский крайРайон наш очень славится. Район Суетский хлебородный Сибирский и степнойНарод у нас здесь Очень добрый Старик и молодой.Здесь все друг друга знают,Про всех и обо всемИ все друг друга уважают,Помочь любой готов.Здесь красивая природа:Речка, лес, кругом луга,А животных столько много,Что не счесть их никогда.Вот такой район наш славныйИ полюбит его тот,Кто хоть раз в нем побывает И увидит все кругом.