Стихотворение "никого не будет в доме" (Пастернак) 1)год написания. 2)главная мысл??,идея. 3)Лирический герой.4)метафоры,олицетворение,сравнения,эпитеты. 5)особенности лексики.6)настроение стихотворения. 7)моё отношение к ...

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Стихотворение «Никого не будет в доме…» написано в 1931 году. Оно начинается такими строками: Никого не будет в доме, Кроме сумерек. Один Зимний день в сквозном проеме Незадернутых гардин. С первых же строк читатель оказывается в особой атмосфере, созданной автором, в атмосфере тишины и покоя зимнего дня. Стоит заметить, что практически все произведения Пастернака трудно читать. Это стихотворение не исключение. Очень хочется поделить предложения по-своему, не обращая внимания на знаки препинания, поставленные автором. Но это только после первого, поверхностного, прочтения. Что же мы видим, прочитав стихотворение так, как задумал это автор? Всего четыре строчки, но перед нами возникает четко вырисованная картина! Только белых мокрых комьев Быстрый промельк маховой. Только крыши, снег и, кроме Крыш и снега, - никого. Не нужно четкое и подробное описание зимы со всевозможными нюансами. Это ни к чему. Несколькими точными штрихами автор передает читателям ощущение зимнего снегопада. Мы тут же видим перед своими глазами падение «белых мокрых комьев». Очень интересно то, что у Пастернака природа и вообще окружающий его мир наделяется свойствами, равноправными с поэтом, перестает быть пассивным объектом описания. До Пастернака состояние природы описывалось через состояние человека. У него же природа – без человека, самобытна. И вот уже не мы смотрим в зимнее окно, а само окно глядит на нас со своими «крышами и снегом»: И опять кольнут доныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной. Хотелось бы отметить, что одной из отличительных черт поэзии Пастернака является особая метафоричность его стихотворений. Метафора у него и сама по себе необычна, и выполняет необычную роль. Описываемые поэтом природа и окружающие вещи словно испытывают те же чувства, что и лирический герой. Ощущения человека передаются не путем прямого описания его чувств. Пастернак сопоставляет их с природой с помощью метафор. Возможно, таким образом поэт хотел показать единство мира, собрать разрозненные детали и показать их взаимопроникновение. Предметы и явления у Пастернака переплетаются между собой, временами даже срастаясь. Несмотря на то, что повествование в стихотворении ведется от первого лица, лирический герой как таковой отсутствует. Его образ невыделен, неясен. Он воспринимается не как отдельная личность, а как тот, чьими глазами мы видим эту чудесную картину зимнего дня. Невыделенность лирического героя, его растворенность в окружающем мире создается в поэзии Пастернака не только с помощью метафоры, но и с помощью звуковой организации стиха. Звуковой строй стихотворения также показывает единство поэта и вселенной, целостность бытия – единство внешнего мира и лирического героя, его гармонию с самим собой и окружающим миром… В следующих строках мы встречаем яркие примеры ассонанса и аллитерации: Только белых мокрых комьев Быстрый промельк маховой. Повторение сонорных «м», «р», «л», согласных «б» и «х» и гласных «е» и «о» создает ощущение монотонности. Кажется, будто мы слышим неспешное шорох падения больших хлопьев снега и видим их девственную белизну… Цветопись стиха также красноречива, основной цвет здесь, конечно же, «белый»… Стихотворение написано четырехстопным хореем, с перекрестной рифмой. Композиционно произведение можно разделить на две части. Первая – чисто описательная, статичная… В ней дается общая картина, атмосфера зимнего дня, тишины, одиночества. Вторая же часть разрушает состояние уединенности и умиротворения: Но нежданно по портьере Пробежит вторженья дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как будущность, войдешь. Появляется лирическая героиня, та, которую и ждал герой стихотворения, предвкушением которой и дышала вся зимняя идиллия… Она входит, «как будущность», олицетворяя собой все светлое, прекрасное и естественное: Ты появишься у двери В чем-то белом, без причуд, В чем-то впрямь из тех материй, Из которых хлопья шьют. Каким трепетом, нежным чувством проникнуты эти строки! Перед глазами невольно возникает неземной и воздушный образ девушки, подобной легким хлопьям снега за окном… И долго еще после прочтения стихотворения в памяти остается эта картина, наполняя душу покоем, умиротворением и сладостным ожиданием чуда. Данное произведение получило свою вторую жизнь в качестве песни, исполненной в фильме «Ирония судьбы или с легким паром». Разве это не величайшее признание поэта, когда его произведения ложатся на музыку?..