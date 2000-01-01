Стихотворение о дружбе 5 четверостишей
Литература
Стихотворение о дружбе 5 четверостишей
Ответ(ы):
Гость:
Скажи, что это между нами: Любви нечаянный порыв? Иль мы, опять про все забыв, Навек останемся друзьями? Кто мы: по жизни одиночки Иль настоящая семья… Кто мы: любовники, друзья? Давай над "i" расставим точки! С тебя сводить не стану глаз, Тебя не отпущу надолго, Коль не добьюсь большого толка: Что между нами? Что у нас?
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