Стихотворение о дружбе 5 четверостишей

Литература
Стихотворение о дружбе 5 четверостишей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скажи, что это между нами: Любви нечаянный порыв? Иль мы, опять про все забыв, Навек останемся друзьями? Кто мы: по жизни одиночки Иль настоящая семья… Кто мы: любовники, друзья? Давай над "i" расставим точки! С тебя сводить не стану глаз, Тебя не отпущу надолго, Коль не добьюсь большого толка: Что между нами? Что у нас?
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