Стилистически нейтральный синоним к слову разлетелась
Русский язык
Стилистически нейтральный синоним к слову разлетелась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разлетелась->распространилась->разнеслась->разбежалась Написание зависит в большей степени от контекста.
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