Стололовая получила 200 кг фруктов. Яблок апепельсинов было 150кг , а апельсинов и гр??ша - 120кг.Сколько килограммов яблок апельсинов и груш привезли в столовую .
Математика
Стололовая получила 200 кг фруктов. Яблок апепельсинов было 150кг , а апельсинов и гр??ша - 120кг.Сколько килограммов яблок апельсинов и груш привезли в столовую .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200кг-150кг=50КГ груш 120кг-50кг=70кг апельсинов 150кг-70кг=80кг яблок
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