Стололовая получила 200 кг фруктов. Яблок апепельсинов было 150кг , а апельсинов и гр??ша - 120кг.Сколько килограммов яблок апельсинов и груш привезли в столовую .

Математика

Стололовая получила 200 кг фруктов. Яблок апепельсинов было 150кг , а апельсинов и гр??ша - 120кг.Сколько килограммов яблок апельсинов и груш привезли в столовую .

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