Число a больше числа b на 50%.На сколько процентов число b меньше числа a
Математика
Число a больше числа b на 50%.На сколько процентов число b меньше числа a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда говорят, что а больше b на 50%, это означает что а - 100%, а b = a - 50% или по другому b=0,5a. Когда необходимо узнать на сколько b меньше числа а, это означает что b - 100%, или 100%=0,5а; а=100:0,5=200%. То есть а больше b на 200%.
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