Нужна помощь в химии. Сделать полный разбор вещества по примеру вверху. В-2 награда в 16 баллов)
Химия
Нужна помощь в химии. Сделать полный разбор вещества по примеру вверху. В-2 награда в 16 баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксид фосфора пятивалентный Р2О5 В молекуле 2 атома фосфора и 5 атомов кислорода или 2Р и 5О Mr(P2O5)= Ar(P) 31*2 Ar(O) 16*5=142 m(2p)/ m(5O)=62/80=31/40 W(P)=31/142=0,218= 21,8% W(O)=16*5/142=0,563=56,3%
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