Заделайте пожалуй морфологический разбор и орфографический разбор сдова расспрашивал
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Заделайте пожалуй морфологический разбор и орфографический разбор сдова расспрашивал
Ответ(ы) на вопрос:
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Расспрашивал-глагол (личная форма) н.ф.расспрашивать изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число, мужской род, переходный, несовершенный вид
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