4 задание 4 задание в А и Б

Математика
4 задание 4 задание в А и Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 460*10=4600 460м=4600дм 460т=4600ц 460см=46дм 9080:10=908 9080ц=908т 8м=80дм 9080см=908дм 49*1000=49000 49т=49000кг 49000:1000=49 4900см=49м 49см=4900мм  49км=49000м  49000мм=49м 49000м=49 км
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