По 3 примера каждой экономической отросли

Экономика
По 3 примера каждой экономической отросли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Машиностроение (создание новых технологий,обрудований) 2) Агропромышленный (направленный на получение и обработку сельскохозяйственного сырья) 3) Лесная (заготовка и переработка древесины) 
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