Что такое фасовачные весы
Химия
Что такое фасовачные весы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Фасовочные весы – это необходимое оборудование для фасовки и упаковки любой продукции, с их помощью взвешивают и расфасовывают продукцию среднего веса. 2)Фасовочные весы - это весы для простого взвешивания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Сын съедает пирог за 30 минут а отец в два раза быстрее.За сколько времени они съедят один пирог вместе?
Литература
Английский язык
1. You are in the fifth form, aren't you? 2. You don't like picnics, do you? 3. You helped the old woman on your way to school, didn't...