Что такое фасовачные весы

Химия
Что такое фасовачные весы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Фасовочные весы –  это необходимое оборудование для  фасовки и упаковки любой продукции, с их помощью взвешивают и расфасовывают продукцию среднего  веса. 2)Фасовочные весы -  это весы для простого взвешивания
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