Рассказ о жизни египицких вельможах

Гость: Гость:

А теперь давайте мы с вами представим один день из жизни египетского вельможи. Знакомьтесь, его зовут Ипусер. Он наместник фараона в одном из городов, расположенных недалеко от Мемфиса (столицы Египта), и при дворе занимает высокое положение. Утро вельможи начинается с умывания. Древние египтяне (от фараона до крестьянина) отличались чистоплотностью. Они мылись несколько раз в день: утром, до и после каждой трапезы. Для умывания египтяне использовали специальные тазики – «шаути». В воду для полоскания рта насыпали очищающую соль. По примеру фараона Ипусер превратил свой утренний туалет в настоящую церемонию. Вокруг хозяина дома собираются его многочисленные родственники. На корточках перед вельможей сидят писцы, готовые записывать приказы. После утреннего омовения цирюльники и слуги бреют хозяину щеки и голову, делают маникюр и педикюр, умащивают его тело маслами и благовониями, подводят глаза. Египтянам (как женщинам, так и мужчинам) нравились удлиненные глаза. Кроме красоты, такой грим предохранял нежные глаза от воспалений, вызываемых слишком ярким солнцем, ветром, пылью, насекомыми. После умывания Ипусер быстро съедает свой завтрак, состоящий из хлеба, куска мяса, пирога и пива, и спешит на службу во дворец фараона. Сегодня ему предстоит докладывать владыке обоих земель о состоянии дел по строительству каналов и дамб. Ипусер восседает на носилках, которые несут темнокожие рабы. Светлокожие рабы идут рядом и прикрывают своего господина опахалами от лучей палящего солнца. Во дворце фараона собралось множество вельмож и чиновников. Все ждут начала приема. Фараон восседает на троне. В руках он держит символы высшей власти – жезл и плеть. Показывая свое почтение фараону, Ипусер приближается к владыке с поднятыми в молитвенном жесте руками. Приблизившись к трону, он встает на колени, опускает лицо и ждет, когда фараон разрешит ему говорить. Свою речь перед фараоном Ипусер заканчивает фразой: «Пусть поступит повелитель так, как будет ему угодно, ибо все мы дышим воздухом лишь по его милости». Фараон остался доволен Ипусером и похвалил его за службу. В хорошем настроении наш вельможа возвращается домой. Сегодня во дворце царит необычная суета. Это верный признак того, что в нем готовятся к приему гостей. Слуги поливают цветы и деревья, что-то толкут в ступах. Женщины-рабыни растирают зерно каменными зернотерками, готовят разнообразные блюда. Наконец слуги застилают пол самой большой комнаты свежими тростниковыми циновками. Вокруг развешивают многочисленные гирлянды цветов лотоса. К этому времени огонь в бронзовой жаровне прогорел. На угли кладут кусочки пахучей соломы, и все вокруг наполняется сладким запахом благовоний. Слышно, как музыканты настраивают свои инструменты. Ждут своей очереди акробатки и танцовщицы. Напитки и яства поданы. На вертелах жарятся гуси, на столах выстроилась целая вереница кувшинов с винами, ликерами, пивом. В корзинах и на подставках уложены фрукты: финики, инжир, виноград, бананы. Все готово для приема гостей. Особо почетных гостей встречает и провожает сам хозяин, остальных – его дети или слуги. Гости приветствуют хозяина лестными речами: «Да будет в твоем сердце милость Амона! Да ниспошлет он тебе счастливую старость! Да проведешь ты жизнь в радости и достигнешь почета! Губы твои здоровы, члены твои могучи. Твой глаз видит далеко. Одежды на тебе льняные. Рот твой наполнен вином и пивом, хлебом, мясом и пирожками. Твой хлев полон телят. Твои прядильщицы преуспевают. Ты нерушим, и враги твои падают». В ответ на подобные восхваления хозяин покровительственным тоном отвечает: «Добро пожаловать!» Покончив с приветствиями, Ипусер и его гости идут к столу. Хозяин дома садится в золоченое кресло, украшенное драгоценными камнями. Такие же роскошные кресла подают самым почетным гостям.