Помогите! ВОПРОСЫ: Кто открыл Америку? Кто совершил первое кругосветное путешест??ие? Кто открыл Австралию? Кто открыл Антарктиду? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Алгебра

Помогите! ВОПРОСЫ: Кто открыл Америку? Кто совершил первое кругосветное путешест??ие? Кто открыл Австралию? Кто открыл Антарктиду? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость