Помогите! ВОПРОСЫ: Кто открыл Америку? Кто совершил первое кругосветное путешест??ие? Кто открыл Австралию? Кто открыл Антарктиду? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Алгебра
Помогите! ВОПРОСЫ: Кто открыл Америку? Кто совершил первое кругосветное путешест??ие? Кто открыл Австралию? Кто открыл Антарктиду? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Христофор Колумб. 2. Фернанд Магеллан. 3. Виллем Янсзон. 4.Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
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