Помогите! ВОПРОСЫ: Кто открыл Америку? Кто совершил первое кругосветное путешест??ие? Кто открыл Австралию? Кто открыл Антарктиду? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Алгебра
Помогите! ВОПРОСЫ: Кто открыл Америку? Кто совершил первое кругосветное путешест??ие? Кто открыл Австралию? Кто открыл Антарктиду? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Христофор Колумб. 2. Фернанд Магеллан. 3. Виллем Янсзон. 4.Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Химия