Сторона AB треугольника ABC равна 17 см , сторона AC вдвое больше стороны AB , a сторона BC на 10 см меньше стороны AC . Найдите периметр треугольника ABC

Математика

Сторона AB треугольника ABC равна 17 см , сторона AC вдвое больше стороны AB , a сторона BC на 10 см меньше стороны AC . Найдите периметр треугольника ABC

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