Сторона AB треугольника ABC равна 17 см , сторона AC вдвое больше стороны AB , a сторона BC на 10 см меньше стороны AC . Найдите периметр треугольника ABC

Математика
Сторона AB треугольника ABC равна 17 см , сторона AC вдвое больше стороны AB , a сторона BC на 10 см меньше стороны AC . Найдите периметр треугольника ABC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17*2=34(см)-АС           2) 34-10=24(см)-ВС            3)17+34+24+75(см)-периметр               Ответ:75 см
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