Стороны АВ треугольника а б ц равно 17 а сторона АС вдвое больше стороны в сторону B?? на 10 сантиметров меньше стороны AС Найдите периметр треугольника а б ц
Геометрия
Стороны АВ треугольника а б ц равно 17 а сторона АС вдвое больше стороны в сторону B?? на 10 сантиметров меньше стороны AС Найдите периметр треугольника а б ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВ=17; АС вдвое больше, чем АВ; ВС на 10 см меньше, чем АС; Найти Р. Решение. Пусть АВ=х. Тогда АС=2х (по условию, АС вдвое больше, чем АВ), ВС=2х-10 (из условия). Р=АВ+ВС+АС. Р=х+2х+2х-10; Р=5х-10; Теперь подставим значение х= 17 см (из условия). Р=5*17-10; Р=85-10; Р=75 (см). Ответ: периметр равен 75 см.
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