Стороны прямоугольника относятся как 5:12, а диагонали при пересечении образуют от??езки, равные 26. Найдите площадь прямоугольника.

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S=5x*12x=60x² По трём вершинам прямоугольника за теоремой Пифагора можно сказать, что (26+26)^2=25x²+144x² 52²=169x² 2704=169x² x²=16 x=4 Значит S=60x²=60*16=960 см²