Стрела,зайка,пальто,енот,абажур,стройка,этаж,акация,коньки,газета,лебеди,радио,пальчик,изюм,гайка.сколько звуков
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Стрела,зайка,пальто,енот,абажур,стройка,этаж,акация,коньки,газета,лебеди,радио,пальчик,изюм,гайка.сколько звуков
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1.7 2.5 3.5 4.5 5.6 6.7 7.4 8.7 9.5 10.7 11.8 12.4 13.6 14.5 15.5 Все!
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