Сделайте пожалуйста морфологический разбор на слова:путник, остановиться, хрустальной.

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Сделайте пожалуйста морфологический разбор на слова:путник, остановиться, хрустальной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.ф путник, часть речи существительное,ед.число, им. падеж, м.р, одушевленное.  н.ф остановить, часть речи инфинитив, действительный глагол, не переводный, совершенный вид. н.ф хрустальный. прилагательное, ед.ч, ж.р, качественное прил., родительный падеж.
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