Сделайте пожалуйста морфологический разбор на слова:путник, остановиться, хрустальной.
Русский язык
Сделайте пожалуйста морфологический разбор на слова:путник, остановиться, хрустальной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.ф путник, часть речи существительное,ед.число, им. падеж, м.р, одушевленное. н.ф остановить, часть речи инфинитив, действительный глагол, не переводный, совершенный вид. н.ф хрустальный. прилагательное, ед.ч, ж.р, качественное прил., родительный падеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В силу какой наиболее часто встречающейся причины человек может приобрести дальнозоркость (с возрастом), имея в прошлом, отличное зрение. 1) изме...
Русский язык