Стройть предложение:пресса,аудиовизуальные СМИ,информационные агентства, Internet,и??формация

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Стройть предложение:пресса,аудиовизуальные СМИ,информационные агентства, Internet,и??формация
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прессе написанно что СМИ и информационные агенства разместили в интернете аудиовизуальную информацию
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