Стройть предложение:пресса,аудиовизуальные СМИ,информационные агентства, Internet,и??формация
Русский язык
Стройть предложение:пресса,аудиовизуальные СМИ,информационные агентства, Internet,и??формация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прессе написанно что СМИ и информационные агенства разместили в интернете аудиовизуальную информацию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
О чем идет речь?1) вместе они делят поверхности земли на.............и ........полушария 2) э??ватор в свою очередь делит поверхность земли на.......
Русский язык