4x-3y/6x-3y+2x-y/2x+5y Упростить выражение, помогите пожалуйста!!!
Алгебра
4x-3y/6x-3y+2x-y/2x+5y Упростить выражение, помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x+3y+2x-y=3y-y+8x=8x+2y 2x-5y=-3xy 4x-3y=1xy
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
О чем идет речь?1) вместе они делят поверхности земли на.............и ........полушария 2) э??ватор в свою очередь делит поверхность земли на.......
Русский язык
Русский язык
Всем Привет! Помогите составить из этих слов предложения: Панцирь, цимбалы и репетиция!Спасибо заранее)
Биология