Структура повч и какой она может быть
География
Структура повч и какой она может быть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 – кубовидная: а – комковатая б – ореховатая, в – зернистая, г – глыбистая; 2 – призмовидная: д – столбчатая, е – призматическая; 3 – плитовидная: ж плитчатая, з – чешуйчатая.
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Найдите объем шара, описанного около правильного тетраэдра с ребром 1 Не получае??ся такой ответ. Объясните решение, пожалуйста