Сценарий сказке три бабочки чтобы можно было вставить в начало сказки

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В одном необыкновенно волшебном и сказочном лесу, в ночь, когда травы и цветы наполняются лунным светом, из коконов на Дереве Насекомых, родились три бабочки. Одна из них была красного цвета, другая зеленого, а третья-желтого. Им было суждено сыграть главные роли в предстоящей, увлекательной истории жизни Сказочного леса. Ну ,вот можно примерно так начать, дальше -уже фантазию включать и вперед!