Студент Аристарх Луков-Арбалетов каждый день шестидневной учебной недели обеда??т в столовой своего факультета, на что уходит три четверти его стипендии. Сколько дней в неделю сможет обедать Аристарх на свою стипендию в кафе ...
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Студент Аристарх Луков-Арбалетов каждый день шестидневной учебной недели обеда??т в столовой своего факультета, на что уходит три четверти его стипендии. Сколько дней в неделю сможет обедать Аристарх на свою стипендию в кафе у метро, где стоимость обеда выше на 100%, если внезапно сменившееся руководство факультета закроет столовую с целью сдачи её помещения в аренду?
Ответ(ы):
Гость:
Цены завышены на 100%, соответственно Аристарх обедает в два раза меньше,т.е. 6/2=3, но не забываем то, что на обед уходит 3/4 стипендии, значит, у него остается 1/4 стипендии. За оставшуюся стипендию он и будет обедать. Ответ:4
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