Студент Аристарх Луков-Арбалетов каждый день шестидневной учебной недели обеда??т в столовой своего факультета, на что уходит три четверти его стипендии. Сколько дней в неделю сможет обедать Аристарх на свою стипендию в кафе ...

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Студент Аристарх Луков-Арбалетов каждый день шестидневной учебной недели обеда??т в столовой своего факультета, на что уходит три четверти его стипендии. Сколько дней в неделю сможет обедать Аристарх на свою стипендию в кафе у метро, где стоимость обеда выше на 100%, если внезапно сменившееся руководство факультета закроет столовую с целью сдачи её помещения в аренду?

Автор: Гость