Обьяснение слов атлет ипподром пятиборье

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Понятие атлет (от др. -греч. athlo — стремление, приз за победу) употребляется в нескольких смыслах — в широком смысле: как синоним слова спортсмен, любой участник спортивных соревнований; в более узком смысле: любой, кто на любительском или профессиональном уровне занимается легкой или тяжелой атлетикой. Употребляется наиболее часто в силовых видах спорта. Атлет - участник состязания, борец. Ипподром - место проведения испытаний рысистых и скаковых лошадей. Ипподром - комплекс сооружений для испытаний рысистых и скаковых лошадей и соревнований по конному спорту; учреждение, их организующее. Прототипом современных ипподромов являются древнегреческие ипподромы. Также на ипподромах проводят выставки и выводки лошадей. Пятиборье - вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание. Пятиборье-я, [ _ср. род ] Спортивное состязание по пяти видам спорта или по пяти видам упражнений в одном виде спорта. Вовнно^прикладное п. Легкоатлетическое п. Современное пятиборье (вид спорта, включающий конкур, фехтование на шпагах, стрельбу из пистолета, плавание и легкоатлетический кросс).