Субботним утром школьники отправились в лес, где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьев формика. Они прошли 2/5 расстояние от школы до леса за 2 часа шагая со скоростью 3 км/ч, Потом они устроили 15 минутный Привал и про...
Математика
Субботним утром школьники отправились в лес, где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьев формика. Они прошли 2/5 расстояние от школы до леса за 2 часа шагая со скоростью 3 км/ч, Потом они устроили 15 минутный Привал и прошли оставшееся расстояние с той же скоростью. Столько времени заняла дорога в лес.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 км/час*2 час=6 км (2/5 пути) (S=Vt) 6 км:2/5=15 км (весь путь) 15 км-6 км=9 км (оставшийся путь) 9 км:3 км/час=3 час (за 3 часа прошли оставшийся путь) (t=S:V) 2 час+15 мин+3 час=5 час 15 мин Ответ: дорога в лес заняла 5 часов 15 минут
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