Субботним утром школьники отправились в лес, где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьев формика. Они прошли 2/5 расстояние от школы до леса за 2 часа шагая со скоростью 3 км/ч, Потом они устроили 15 минутный Привал и про...

Математика

Субботним утром школьники отправились в лес, где собрались изучать жизнь рыжих лесных муравьев формика. Они прошли 2/5 расстояние от школы до леса за 2 часа шагая со скоростью 3 км/ч, Потом они устроили 15 минутный Привал и прошли оставшееся расстояние с той же скоростью. Столько времени заняла дорога в лес.

Автор: Гость