Суботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лес??ых муравьев.Они прошли 2I5 расстояние от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/ч,потом они утроили 15-дцати минутный привал и прошли ос...
Математика
Суботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лес??ых муравьев.Они прошли 2I5 расстояние от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/ч,потом они утроили 15-дцати минутный привал и прошли оставшиеся расстояние с той же скоростью.Сколько времения заняла дорога в лес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько прошли до привала? 2*3=6км 2)дорога до леса 6:2*5=15 км 3)сколько осталось пройти после привала 15-6= 9 км 4)сколько времени шли после привала 9:3=3 часа 5)сколько времени заняла вся дорога(переведём часы в минуты) 120+ 180+15=315 мин=5часов 15 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова с буквой Е перед одной или двумя Н в причастиях и прилагательных образованн??х от глаголов на -ить, -еть
Математика
Информатика
Українська література