Суботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лес??ых муравьев.Они прошли 2I5 расстояние от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/ч,потом они утроили 15-дцати минутный привал и прошли ос...

Математика

Суботним утром школьники отправились в лес,где собрались изучать жизнь рыжих лес??ых муравьев.Они прошли 2I5 расстояние от школы до леса за 2 часа,шагая со скоростью 3 км/ч,потом они утроили 15-дцати минутный привал и прошли оставшиеся расстояние с той же скоростью.Сколько времения заняла дорога в лес?

Автор: Гость