Судья из повести суд шемякин обрадовался тому что А) наказал богатых B) Вынес справедливый приговор C) Получил награду от бедняка D) Не был ушиблен камнем

Литература

Судья из повести суд шемякин обрадовался тому что А) наказал богатых B) Вынес справедливый приговор C) Получил награду от бедняка D) Не был ушиблен камнем

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