Сумма чисел 12 и 8 равна.
Математика
Сумма чисел 12 и 8 равна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равна 20 Ответ 20 .......;;....,.....;..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3....
Математика
1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и точкой пересечения делятся пополам. АО = 25 см, СD = 62 см, а периметр треугольника AOC равен 102 см. Н...
Английский язык
Українська мова