1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и точкой пересечения делятся пополам. АО = 25 см, СD = 62 см, а периметр треугольника AOC равен 102 см. Найдите длину стороны BD. Ответ дайте в сантиметрах. 2. В четырехугольнике АВСD ...
Математика
1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и точкой пересечения делятся пополам. АО = 25 см, СD = 62 см, а периметр треугольника AOC равен 102 см. Найдите длину стороны BD. Ответ дайте в сантиметрах. 2. В четырехугольнике АВСD проведена диагональ AC, АВ = CD, ВС = AD. Периметр треугольника ABC равен 161 см, AD = 40 см, DC = 45 см. Найдите длину диагонали AС. Ответ дайте в сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сторону АС. АС=АО+СО, тоесть АС=102-(25+62) АС=102-87, АС=15. Треугольники подобны по 3 признаку подобия треугольников. Соответственно стороны АО=ОВ, СО=ОD, АС=ВD, тоесть ВD=15 см
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