1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и точкой пересечения делятся пополам. АО = 25 см, СD = 62 см, а периметр треугольника AOC равен 102 см. Найдите длину стороны BD. Ответ дайте в сантиметрах. 2. В четырехугольнике АВСD ...

Математика

1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и точкой пересечения делятся пополам. АО = 25 см, СD = 62 см, а периметр треугольника AOC равен 102 см. Найдите длину стороны BD. Ответ дайте в сантиметрах. 2. В четырехугольнике АВСD проведена диагональ AC, АВ = CD, ВС = AD. Периметр треугольника ABC равен 161 см, AD = 40 см, DC = 45 см. Найдите длину диагонали AС. Ответ дайте в сантиметрах.

Автор: Гость