После проверки правильности выполнения деления с остатком было получено равенст??о 41 равно 5 умножить на 7 плюс 6 Определите делитель и неполное частное

Математика
После проверки правильности выполнения деления с остатком было получено равенст??о 41 равно 5 умножить на 7 плюс 6 Определите делитель и неполное частное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после проверки правильности выполнения деления с остатком было получено равенство 41 равно 5 умножить на 7 плюс 6 Определите делитель и неполное частное делитель =7  или 5, но т.к остаток = 6, то делитель =7 (делитель должен быть больше остатка),тогда неполное частное =5.
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