Указать промежуток удовлетворяющий неравенству 3+5gt;1-y
Математика
Указать промежуток удовлетворяющий неравенству 3+5gt;1-y
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3+5>1-y 8-1>-y 7>-y y>-7 y∈(-7;+∞)
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