Лекси лексическое значение к слову дожди
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Лекси лексическое значение к слову дожди
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Дождь - 1. Атмосферные осадки,выпадающие из облаков в виде капельводы. 2. перен. Множество, большое количествочего-л. падающего, сыплющегося. // Непрерывный поток, обилие чего-л. 3. Длинные нити из цветного металла для украшения новогодней елки. Значение слова Дождь по Ожегову: Дождь - Атмосферные осадки в виде водяных капель, струй
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