Упростите выражение 7/n+9/5n, если n=2; n=11; n=88. Помагите это срочно!
Математика
Упростите выражение 7/n+9/5n, если n=2; n=11; n=88. Помагите это срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/n+9/5n, если n=2; 7/2+9/5*2=7/2+9/10= 35/10+9/10= 44/10= 22/5= 4 цел 2/5= 4,4 n=11; 7/11+9/5*11=7/11+9/55=35/55+9/55= 44/55= 4/5= 0,8 n=88. 7/88+9/5*88= 7/88+9/440= 35/440+9/440= 44/440=1/10= 0,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Четверо хлопців помітили,що якщо вони складуть всі свої гроші без першого,то збер??ть 90грн,без другого — 85, без третього — 80,без четвертого — 75...
Математика
В терапевтическом отделении находится пациент с различными заболеваниями . Им на??начены процедуры 40 инъекций: 15 внутривенно 20 внутримышечной 5 ...