3. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx прямолинейно движущегося тела от времени. Найдите проекцию перемещения sx тела за 5 с. 4. Автомобиль двигался по прямолинейному участку шоссе с постоянной скорос...
Физика
3. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx прямолинейно движущегося тела от времени. Найдите проекцию перемещения sx тела за 5 с. 4. Автомобиль двигался по прямолинейному участку шоссе с постоянной скоростью 10 м/с. Когда машина находилась на расстоянии 100 м от светофора, водитель нажал на тормоз. После этого скорость автомобиля стала уменьшаться. Ускорение автомобиля постоянно и по модулю равно 3 м/с2. Найдите положениеm автомобиля относительно светофора через 2 с после начала торможения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=s-s1 s1=v0-at^2/2 s1=10-3*2^2/2=4 м х=100-4=96 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
После проверки правильности выполнения деления с остатком было получено равенст??о 41 равно 5 умножить на 7 плюс 6 Определите делитель и неполное ч...