3. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx прямолинейно движущегося тела от времени. Найдите проекцию перемещения sx тела за 5 с. 4. Автомобиль двигался по прямолинейному участку шоссе с постоянной скорос...

Физика

3. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx прямолинейно движущегося тела от времени. Найдите проекцию перемещения sx тела за 5 с. 4. Автомобиль двигался по прямолинейному участку шоссе с постоянной скоростью 10 м/с. Когда машина находилась на расстоянии 100 м от светофора, водитель нажал на тормоз. После этого скорость автомобиля стала уменьшаться. Ускорение автомобиля постоянно и по модулю равно 3 м/с2. Найдите положениеm автомобиля относительно светофора через 2 с после начала торможения.

Автор: Гость