Сумма длин двух противоположных сторон прямоугольника 14 см, а сумма длин двух дру??их сторон этого прямоугольника 10см. чему равна площадь прямоугольника?
Математика
Сумма длин двух противоположных сторон прямоугольника 14 см, а сумма длин двух дру??их сторон этого прямоугольника 10см. чему равна площадь прямоугольника?
Ответ(ы):
Гость:
14:2=7 см - длина 1 стороны 10:2=5 см - длина 2 стороны 5*7=35 см2 площадь
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