Сумма длин двух противоположных сторон прямоугольника 14 см, а сумма длин двух дру??их сторон этого прямоугольника 10см. чему равна площадь прямоугольника?

Математика

Сумма длин двух противоположных сторон прямоугольника 14 см, а сумма длин двух дру??их сторон этого прямоугольника 10см. чему равна площадь прямоугольника?

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