Сумма двух чисел 186 а частное этих же чисел 6. Какие эти числа?

Математика
Сумма двух чисел 186 а частное этих же чисел 6. Какие эти числа?
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Автор: Гость
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Гость:
Ты просто 186*6 и сложи
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