Сумма двух чисел равна 170. Первое число оканчивается цифрой 5, а если эту цифру стереть, то получится второе число. Чему равна разность этих чисел?

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Пусть х- первое число, то у- второе число. х+у=170 или х=170-у. "стираем одно число"- это значит убираем разряд один, было , например, трехзначным , а стало двухзначным, то есть делим на 10. Помимо этого, еще вычитаем число 5, раз стираем его. Получается зависимость у= (х-5)/10 10у=х-5. Подставляем самое первое выражение в последнее: 10у= 170-у-5 11у=165 у=15- получили второе число. 170-15=155- второе число. 155-15=140- разность заданных чисел Ответ: разность равна 140