Сумма двух чисел равна 8 1/4 , причём второе на 1 1/4 больше , чем первое. второе число = ... ? 2) 12 центов от 30 центов составляют ( какую часть) ... / ... ? 3) среднее арифметическое чисел 4 1/6 , 3 1/2 и х = 3. вычисли х...
Математика
Сумма двух чисел равна 8 1/4 , причём второе на 1 1/4 больше , чем первое. второе число = ... ? 2) 12 центов от 30 центов составляют ( какую часть) ... / ... ? 3) среднее арифметическое чисел 4 1/6 , 3 1/2 и х = 3. вычисли х . нужны решения
Ответ(ы):
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) х + (х + 1 1/4) = 8 1/4 2*х =8 1/4 - 1 1/4 = 7 х = 7/2 = 3 1/2 - ОТВЕТ - второе число - 4 3/4 2) Чтобы найти ДОЛЮ - делим 12/30 = 2/5 = 4/10 = 0,4 - ОТВЕТ 3) Среднее арифметическое трех чисел равно 3. Значит их сумма равна 9. (4 1/6 + 3 1/2 + х) / 3 = 3 - среднее арифметическое равно 3. х = 9 - 4 1/6 - 3 1/2 = 1 1/3 - ОТВЕТ
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