Сумма двух чисел равна 8 1/4 , причём второе на 1 1/4 больше , чем первое. второе число = ... ? 2) 12 центов от 30 центов составляют ( какую часть) ... / ... ? 3) среднее арифметическое чисел 4 1/6 , 3 1/2 и х = 3. вычисли х...

Математика

Сумма двух чисел равна 8 1/4 , причём второе на 1 1/4 больше , чем первое. второе число = ... ? 2) 12 центов от 30 центов составляют ( какую часть) ... / ... ? 3) среднее арифметическое чисел 4 1/6 , 3 1/2 и х = 3. вычисли х . нужны решения

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