Какие из жанров древнерусской литературы развивались в XII-XIII вы.?

История
Какие из жанров древнерусской литературы развивались в XII-XIII вы.?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зодчество, литература и живопись (иконописание)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль,двигаясь со скоростью 80 км/ч проехал 480 км.Какое расстояние проедет за ??то же время другой автомобиль,если его скорость 90 км/ч?
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: 2 3/4 -(1 1/2)+(-3 5/6)
Ответить
Русский язык
Сделайте синтактический разбор предложений: То скрипнет дверь,то тихо отворится калитка,то сгорбленная фигура плетется от дома до огорода.
Ответить
Математика
Найдите значение выражения : (3/8 + (1/2)2 + 1 1/4): 5/3 Где 1/2 после скобок это степень.
Ответить
Биология
Скелет туловища членистоногих
Ответить