Сделайте синтактический разбор предложений: То скрипнет дверь,то тихо отворится калитка,то сгорбленная фигура плетется от дома до огорода.
Русский язык
Сделайте синтактический разбор предложений: То скрипнет дверь,то тихо отворится калитка,то сгорбленная фигура плетется от дома до огорода.
Ответ(ы):
Гость:
Дверь- подлежащее, скрипнет- сказуемое 2. Калитка- подлежащее, отворится- сказуемое, тихо- обстоятельство 3.фигура- подлежащее, плетется- сказуемое, сгорбленная- определение, от дома к дому по огородам - обстоятельство
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