Сделайте синтактический разбор предложений: То скрипнет дверь,то тихо отворится калитка,то сгорбленная фигура плетется от дома до огорода.

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Сделайте синтактический разбор предложений: То скрипнет дверь,то тихо отворится калитка,то сгорбленная фигура плетется от дома до огорода.

Автор: Гость