Скелет туловища членистоногих

Биология
Скелет туловища членистоногих
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Туловище сегментировано, состоит из члеников , разделено на головогрудь и брюшко
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