Как найти абсолютную велечину вектора А(-12.5)
Геометрия
Как найти абсолютную велечину вектора А(-12.5)
Ответ(ы):
Гость:
|a⁻|=√(-12)²+5²=√169=13 абсолютная величина вектора а
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