Правитель Борис Годунов утверждал что человек выдавал себя за царя Царевича Дмит??ия это

История
Правитель Борис Годунов утверждал что человек выдавал себя за царя Царевича Дмит??ия это
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Монах Григорий Отрепьев 
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